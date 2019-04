Volksfest wird „grüner“ und will auch Müll vermeiden. Beirat beschloss Anpassung der Standgebühren.

Für das Feuerwerk am Kirchtagssamstag gibt es schon länger keinen Sponsor aus der Privatwirtschaft mehr © (c) nd3000 - stock.adobe.com (ANDOR BUJDOSO)/Fotolia

Beim Feiern werden es die Villacher am Kirchtag (28. Juli bis 4. August) sicher krachen lassen. Ob das zum Abschluss des Festes aber auch wieder am Himmel passieren wird, steht in den Sternen. „Die Zukunft des Feuerwerkes ist offen“, bestätigt Kirchtagsobfrau Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

