Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

500.000 Besucher zieht der Kirchtag jährlich an © Raunig

Villach hat ein Ziel: Auf allen Ebenen eine nachhaltige Stadt zu werden. Um dies zu erreichen, hat ein altbewährter bald ausgedient: Der Einwegplastikbecher am Villacher Kirchtag. Noch heuer soll es den Plastikbechern am Brauchtumsfest, das jedes Jahr 500.000 Besucher in die Draustadt zieht, an den Kragen gehen. In Zusammenarbeit mit Veranstalter und Brauerei AG laufen Planungen, um von billigen Einwegplastikbechern auf hochwertigere Mehrwegplastikbecher umzusteigen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.