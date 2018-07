Vor dem 75. Villacher Kirchtag, der am 29. Juli beginnt, waren die Lader der Bauerngman in Klagenfurt unterwegs.

Gaude in der Redaktion © Weichselbraun

Wenn in einem Medienhaus in der Kärntner Landeshauptstadt plötzlich Bier gereicht wird und Volkmusik spielt, dann kann das nur eines heißen: Der Villacher Kirchtag ist im Anrollen! Zum 75. Mal geht er heuer über die Bühne, los geht's am 29. Juli.

