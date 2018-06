Facebook

Der Villacher Kirchtag stellt als Großveranstaltung ein Ziel für Terroranschläge dar © Weichselbraun

Das Villacher Kirchtagsgelände wird heuer besser abgesichert, um etwaige Terroranschläge zu verhindern. Die Stadt Villach hat dafür zwölf so genannte "CitySafe"-Blöcke angekauft, die Fahrzeuge am Weiterfahren hindern. Die mobilen Barrieren wiegen jeweils 865 Kilogramm und sollen an potenziell gefährlichen Zufahrten zum Kirchtagsgelände angebracht werden. Damit will man die Festbesucher besser schützen.