Kirchtagsobfrau Vizebürgermeisterin Sandriesser, Villacher-Bier-Vorstand Santler und Kirchtagsgeschäftsführer Presslinger (von links) © KLZ/Weichselbraun

In 75 Tagen (von Dienstag weg gerechnet) beginnt der 75. Villacher Kirchtag. Davon künden ab sofort Countdown-Plakate, die kärntenweit für das große Jubiläum werben. Das erste wurde am Montag – natürlich in Villach – von Kirchtagsobfrau Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, Kirchtagsgeschäftsführer Joe Presslinger und Villacher-Bier-Vorstand Thomas Santler höchstpersönlich in Form gebracht.