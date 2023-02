In kaum einer Lebensrealität erfahren Menschen seit 2020 eine derartige Belastung, wie beim Wohnen. Neben stark gestiegener Strom- und Energiekosten, sind auch die Mietpreise in den letzten Jahren enorm erhöht worden, wie Vergleiche der Onlineportale willhaben.at und immowelt.at zeigen. Basierend auf den Angebotsmieten von immowelt.at gab es etwa in Klagenfurt eklatante Zuwächse.