Im Nordwesten der Stadt Villach wurde am Montag ein Wolf von einem Pkw angefahren und getötet. Der Unfall passierte im Siedlungsgebiet. Mitarbeiter des Magistrats fanden das Tier gegen 7 Uhr, hieß es seitens der Polizei. Es dürfte sich um einen Fall von Fahrerflucht handeln, eine Überprüfung läuft noch.

"Der Wolfsbeauftragte des Landes, Roman Kirnbauer, hat das Tier begutachtet – es handelt sich eindeutig um einen Wolf", heißt es aus dem Büro von Jagdreferent Martin Gruber (ÖVP). Es wurden Röntgenaufnahmen angefertigt; daraus ist zu schließen, dass der Unfall die Todesursache war. Das Tier hat massive Verletzungen am Kopf und an den Hinterläufen erlitten. Projektile oder Splitter seien auf den Röntgenaufnahmen nicht zu sehen gewesen, so Kirnbauer. Vom Tier wurden DNA-Proben entnommen.

Bereits vor eineinhalb Jahren wurde in Kärnten ein Wolf überfahren und getötet: im Mai 2022 bei der Westeinfahrt Oswaldibergtunnel bei der Auffahrt Villach-West. Damals hat es sich um einen rund 20 Kilo schweren Rüden gehandelt. Er wurde vermutlich von einem Lkw erfasst.