In der Nacht auf Dienstag brachen bisher unbekannte Täter in eine Firma in der Gemeinde Velden ein, indem sie ein Zufahrtstor und anschließend zwei Fenster aufbrachen. Danach stahlen sie zahlreiche Akkubohrmaschinen samt Ladegeräten, eine Motorsäge sowie mehrere Elektro-Paneele und flüchteten mit einem Firmen-Pkw.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, dürfte jedoch mehrere zehntausend Euro betragen.