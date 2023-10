"Wenn ich mir Stefan Kraft ansehe, wird mir bewusst, dass viel mehr Potenzial drin ist“, meinte Skispringer Daniel Tschofenig nach der Wintersaison. Worte, die sich der Team-Bronzene von Planica 2023 verinnerlicht hat. Dementsprechend motiviert ging der Kärntner in die Vorbereitung. „Der Fokus war auf den Flug gerichtet, da es 2024 in Richtung Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm geht. Auch Materialtechnisch habe ich ein wenig was ausprobiert“, verriet der mehrfache Junioren-Weltmeister, der außer ein paar Verkühlungen keine Rückschläge einstecken musste.