Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr verletzte sich ein 59-jähriger Arbeiter aus Kroatien in der Gemeinde Weißenstein unbestimmten Grades im Kopfbereich. Der Mann wollte einen Stapel mit Leerpaletten mit einem elektrischen Hubwagen auf einen Lkw verladen, dieser war allerdings für den Lkw zu hoch, rutschte ab, traf den Arbeiter und verletzte ihn. Der 59-Jährige musste mit der Rettung ins LKH Villach gebracht werden.

Augenverletzung

Nur wenige Stunden später ereignete sich ein weiterer Arbeitsunfall im Bezirk Villach-Land. Gegen 11.45 Uhr war ein 47-jähriger Arbeiter in Hohenthurn (Gemeinde Arnoldstein) mit Grabungsarbeiten beschäftigt. Nach der Reparatur eines Erdkabels wollte er es zur Seite legen und griff es an der Reparaturmuffe an. Diese wurde allerdings zuvor mit einem Kleber gefüllt und es kam zu einer chemischen Reaktion. Der Kleber spritze dem Arbeiter ins Auge. Dadurch wurde er unbestimmten Grades verletzt und musste in die Augenklinik nach Klagenfurt gebracht werden.

Von Leiter gestürzt

Auf einer Baustelle auf der Südautobahn A2 bei Villach ereignete sich ebenfalls ein Unfall. Ein 37-jähriger Arbeiter einer Baufirma stürzte dort aus einer Höhe von vier Metern von einer Leiter. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Verletzte musste von der Feuerwehr mittels Kran geborgen werden. Die Rettungskräfte brachten ihn ins LKH Villach.

Bei Arbeiten in einer Halle in St. Stefan, Bezirk Wolfsberg, wurde am Freitag ein 56-jähriger Slowene verletzt. Dort kippte eine Trennwand um und traf den Arbeiter am Rücken. Der Mann stürzte und wurde verletzt. Er wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert.