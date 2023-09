Das bekannte Villacher Innenstadtlokal Goldenes Lamm am Unteren Hauptplatz wird zu einem Frühstückslokal. Rechtsanwalt Harald Skrube siedelt im kommenden Jahr in der Immobilie als neuer Franchisenehmer der "Gustoso Gruppe" das erste "Cotidiano" in Villach an, das berichtet die "Woche" in ihrer heutigen Ausgabe. Die Restaurantkette versteht sich als klassische Frühstückslokale.