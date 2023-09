Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren über das Vermögen eines Fahrzeughandels in Villach eröffnet. Konkret handelt es sich um ein Unternehmen in der Warmbader Straße. Betrieben wird der Handel seit drei Jahren, Dienstnehmer sind keine beschäftigt. Die Höhe der Passiva ist nicht bekannt, auch die Höhe der Gläubiger wird vom AKV nicht kommuniziert. Forderungen können bis 16. Oktrober eingereicht werden (klagenfurt@akveuropa.at).