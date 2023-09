Vieles ist in der Causa McDonald's Villach noch unsicher, eines steht fest: Die Filiale am Hauptplatz wird mit 31. Jänner geschlossen. "Das Datum hält, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann in der Filiale an der Maria-Gailer-Straße weiterarbeiten", sagt Franchisenehmer Karl Jurak, dessen Pläne für die Stadt ambitioniert bleiben.