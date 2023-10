Seit dem Jahr 1974 betreibt die Volkshilfe Kärnten das Seniorenwohnheim in der Schloßgasse im Villacher Stadtteil St. Martin. Nach all der Zeit steht nun eine große Veränderung an. Um "sich den aktuellen Herausforderungen anzupassen", wie es Volkshilfe-Geschäftsführer Jürgen Pfeiler nennt, werden rund 16 Millionen Euro in den Villacher Standort investiert. Im Zuge des Projektes soll ein "Altenwohnheim der neuen Generation entstehen".