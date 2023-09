Unterricht wird wöchentlich für Zukunftsthemen genutzt

Am vergangenen Mittwoch, 20. September, fand die Auftaktveranstaltung zum Projekt "Fit4Future" an der Mittelschule Landskron statt. Vier Klassen arbeiten ab sofort wöchentlich an selbstausgewählten Nachhaltigkeitsprojekten.