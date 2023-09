Seit 8. September gibt es im "Maki Tsika" gegenüber von "Smyths Toys" Sushi, Maki, Frühlingsrollen, Suppen oder Bowls.

Betreiber Ralph Jun Salvaleon war zuletzt Miteigentümer des Restaurant „Sinus“ in Klagenfurt und davor 20 Jahre in Wien als Sushi-Koch tätig.

Von Wien nach Villach

„Wir wollten nun in Villach unser eigenes Restaurant eröffnen“, teilt Ehefrau und Geschäftspartnerin Margeri Salvaleon mit.

30.000 Euro wurden in den kleinen Standort investiert. Aktuell soll der Fokus auf Lieferung und Abholung liegen, in Zukunft aber auch in Richtung Fine Dining gehen.Im Lokal, das zuletzt leer gestanden ist, befinden sich acht Sitzplätze, neben dem Chefkoch sind drei Mitarbeiterinnen geringfügig beschäftigt.



In Auen gibt es außerdem Mikis Imbiss und ein Kebab House in der Handwerkstrasse.