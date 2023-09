Im Sommer 2023 entschied sich Verena Comploj zum Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete ihre Shiatsu- und Mentaltrainingpraxis in der Villacher Warmbader Allee 29. Dort bietet sie seither die Körperarbeit, die aus Japan und der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) stammt, für Menschen aller Altersgruppen an.

Die 42-jährige Mutter eines viereinhalbjährigen Sohnes hat die Ausbildung zur Shiatsu-Praktikerin an der Internationalen Shiatsu-Schule Österreich abgeschlossen und sich unter anderem auf Shiatsu für Kinder, Shiatsu bei Bandscheibenvorfällen und Shiatsu in der Verbindung mit Musik spezialisiert.

Wie Shiatsu wirkt

Auf die Frage, wie Shiatsu wirkt und bei wem es anwendbar ist, antwortet Verena Comploj, dass Shiatsu einerseits in der Prävention, um den aktuellen Gesundheitsstatus zu erhalten, zur Anwendung kommen kann. Andererseits kann die Therapie bei der Rehabilitation, zur Stärkung des Immunsystems oder zur Unterstützung bei einschneidenden Lebensveränderungen helfen oder zur Reduzierung von Stress-Symptomen, Müdigkeit oder Menstruationsbeschwerden beitragen.

Kindern würde die Behandlung ebenfalls bei Ein- und Durchschlafproblemen, bei Ängsten oder Prüfungsstress helfen.

Comploj bei einer Kinderbehandlung © (c) IMMAGINE

Gut zu wissen

"Oft kann schon eine Behandlung richtig viel auslösen und lange nachwirken", erzählt Comploj und weiter, dass sich viele Menschen mit einer Shiatsu-Behandlung auch einfach eine Auszeit vom Alltag gönnen.

Gut zu wissen: Für die Behandlung sollte man lockere Baumwollkleidung tragen, bestenfalls ohne Knöpfe und Reißverschlüsse, und Socken mitbringen.