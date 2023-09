Der Business Angel Day 2023 wurde zur großen Gala im Schlosshotel Velden. Getroffen hat sich das Who's who der österreichischen Investoren- und Start-up-Szene. Zum 15. Mal wurde die begehrte Auszeichnung "Business Angel of the Year" überreicht. Als Gastgeber trat das build! Gründerzentrum Kärnten auf. Rund 130 Teilnehmer sind der Einladung gefolgt und tauschten sich bei einem der wichtigsten Netzwerktreffen des Landes aus.