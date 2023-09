Unter den Tuningfans hat es bereits Tradition: das inoffizielle GTI-Nachtreffen, das von heute bis Sonntag wieder rund um den Wörthersee und dem Faaker See stattfinden soll. Nach dem Aus für das offizielle GTI-Treffen, reisten nur mehr vereinzelt Tuningfans an. Zu den Glanzzeiten waren es um die 20.000. Behörde und Polizei rechnen beim Nachtreffen mit keinem großen Ansturm. "Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmeranzahl gering sein wird, genau abschätzen können wir es aber nicht – genauso wenig, wie viele Tagesgäste kommen werden. Deshalb sind wir dennoch vorbereitet und in enger Abstimmung mit der Landespolizeidirektion", sagt Villachs Bezirkshauptmann Bernd Riepan.