Die Verbindlichkeiten der "Schlau-finanziert Finanzierungsvermittlung GmbH" betragen rund 8.500 Euro, es handelt sich um ein Konkursverfahren.

Von der Insolvenz sind drei Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen – die Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant, das Unternehmen wurde außerdem schon geschlossen.

Gründe für die Insolvenz

Der Schuldner führt als Ursache der Insolvenz an, dass die hundertprozentige Gesellschafterin, die bereits insolvente "Schlau-finanziert Finanzierungsvermittlung GmbH" mit Sitz in Lamprechtshausen in Salzburg, ausschlaggebend für die Insolvenz der GmbH in Villach gewesen sei. Zudem seien hohe Kosten für Infrastruktur und Personal sowie ein dramatischer Umsatzrückgang ab dem Jahr 2022 Gründe gewesen.

Forderungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.