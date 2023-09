"Die Schuldnerin plant keine Fortführung des Betriebes und die Verwertung der Restware", steht nüchtern in der Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV). Die Rede ist vom Aus von Moustache Jeans & Sportswear, dem Platzhirsch in Sachen Mode am Hauptplatz von Villach. Seit über 40 Jahren ist das Bekleidungsgeschäft erste Anlaufstelle für viele Modeliebhaber. Vor fast genau einem Jahr wurde das Jubiläum noch groß gefeiert.

Zu den Ursachen der Insolvenz heißt es, dass sich die Marktlage in der Villacher Innenstadt in den vergangenen Jahren sehr verschärft habe. Nach Corona konnten trotz Bemühungen nur mehr geringfügige bilanzielle Jahresüberschüsse erzielt werden. Laut dem Familienunternehmen habe sich das Kunden- und Kaufverhalten.

Josef "Pepi" Zechner mit Julia Zechner © Martina Schmerlaib

Totalausfall im Sommer, kein Nachfolger

"Das letzte Sommergeschäft wurde zum wirtschaftlichen Totalausfall. Ein Interessent zur Übernahme konnte aufgrund der Unrentabilität nicht gefunden werden", wird im Insolvenzantrag ausgeführt.

Von der Insolvenz sind 36 Gläubiger sowie fünf Beschäftigte betroffen. Bei Verbindlichkeiten von rund 220.000 Euro beläuft sich die Überschuldung auf rund 185.000 Euro.

Inhaber und Geschäftsführer ist Josef Zechner, das Gesicht von Moustache. Laut dem AKV plant er die Schließung des Betriebs, da es keinen Unternehmensnachfolger gibt. Ebenso wenig ist der Abschluss eines Sanierungsplanes beabsichtigt.

"Leider hat es auch uns erwischt"

Auf Facebook teilte Moustache in der Vorwoche einen Abverkauf mit bis zu minus 70 Prozent mit der Überschrift: "Leider hat es auch uns erwischt!"