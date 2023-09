In der Nacht zum Mittwoch brachen bislang Unbekannte ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Arnoldstein auf. Die Täter durchsuchten sämtliche Zimmer des Hauses und brachen einen Tresor auf. Dabei wurden Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro, Sparbücher, Schmuck und zwei Gewehre der Marke Ferlach und Mauser gestohlen.

Die Hausbesitzer sind derzeit verreist. Den Einbruch bemerkte die Tochter am Mittwoch bei einem Kontrollbesuch.