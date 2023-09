Zu Silvester 2022, als das Paar aus der Nähe von München das neue Jahr mit Freunden in Kärnten feierte, fiel der endgültige Entschluss, sich in Kärnten niederzulassen. Kurz darauf fanden sie das Inserat des Geschäftslokals in der Lederergasse 24, hier war zuvor die "Heimatstubn" angesiedelt.

In den letzten Wochen wurde umgezogen, renoviert und gewerkelt, um am Freitag ab 10 Uhr die ersten Gäste begrüßen zu können.

Fokus auf Frühstück

Das neue Lokal soll als "Tagescafé" geführt werden, mit Fokus auf ganztägigem Frühstück. Der gelernte Koch Mehlhase-Etienne, der zuletzt als stellvertretender Küchenleiter tätig war und von sich selbst sagt, dass die Kulinarik seine größte Leidenschaft sei, verspricht aber noch mehr.

Alexia Etienne, die bereits Gastro-Erfahrung in der Schweizer Hotellerie sammeln konnte, war die letzten Jahre im Einzelhandel tätig. Sie führte gemeinsam mit ihrer Mutter ein Geschäft in der Nähe von München. Die Liebe für alles rund ums Wohnen zeigt sich auch in der "Genießerei", wo man in Zukunft Dekoartikel, Wohnaccessoires und Küchenutensilien der Marken "Green Gate" und "Asa" erwerben kann.

"Schöner wohnen" mit der Genießerei, wo auch saisonale Deko angeboten wird. © Privat

Am Eröffnungstag freuen sich die beiden Gastronomen auf viele Besucherinnen und Besucher, es warten Kaffee, Prosecco und kulinarische Kleinigkeiten auf die Gäste.

Noch ein Tipp: Jeden Samstag wird in der "Genießerei" ein klassisches Weißwurst-Frühstück angeboten werden, mit kesselfrischen Weißwürsten aus München und natürlich bayrischem Bier. "Bei uns gibt es Augustiner Bier und Hacker-Pschorr, ein Stück Heimat, wo wir einfach nicht auskommen."