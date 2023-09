Am Dienstagabend kurz vor Mitternacht geriet aus bisher unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Mehrparteienhauses in Kreuth, Gemeinde Bad Bleiberg, in Brand. Im Objekt befinden sich sieben Wohneinheiten sowie eine Arztpraxis und das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr. Sämtliche Räumlichkeiten wurden evakuiert.

"Wir wurden um 23.57 Uhr durch einen Hausbewohner alarmiert. Als wir beim Rüsthaus ankamen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand", berichtet Einsatzleiter Michael Pirker von der Freiwilligen Feuerwehr Kreuth. Mit schwerem Atemschutz drangen die Helfer in die Räumlichkeiten ein. "Drei Erwachsene, ein Kind und zwei Katzen konnten wir retten. Es gibt zum Glück keine Verletzten", so Pirker. Durch den Vollbrand stürzte jedoch der Dachstuhl des Objektes ein.

Wohneinheiten nicht nutzbar

Mittwochvormittag finden noch Nachlöscharbeiten statt. Der Dachstuhl des Gebäudes ist zerstört, die Wohneinheiten und die Arztpraxis sind wegen des Wassereintritts nicht nutzbar. Das Rüsthaus ist in Betrieb, die Sirene und die Funkstation sind allerdings defekt. Die Polizei hat Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich neben der Freiwilligen Feuerwehr Bleiberg-Kreuth Helfer aus Bad Bleiberg, Nötsch, Wertschach/Kerschdorf und Arnoldstein mit insgesamt 125 Personen.