Diesen Samstag, am 16. September, findet im Anschluss an den Wochenmarkt von 12 bis 20 Uhr Villachs Street Food Markt statt in der Widmanngasse statt.

Zuvor gibt es noch einen weiteren kulinarischen Höhepunkt für alle Genießer, denn vormittags wird am Wochenmarkt das Kärntnermilch Käsefest gefeiert. Das Highlight: Marktkundinnen und -kunden können einen Mini-Käselaib mit nach Hause nehmen und ihn daheim nach Anleitung reifen lassen.

Schon in den Jahren 2015 bis 2019 war der Street Food Markt ein großer Erfolg und zog tausende Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt.

Auch diesmal ist wieder für jede und jeden etwas dabei: An insgesamt 19 Ständen bieten Gastronome aus den unterschiedlichsten kulinarischen Sparten ihre Kreationen an. Mit dabei sind unter anderem die Kaffeeteria Villach, das Restaurant Aurea, das Fischgeschäft Miramare, die Anna Neumann Bar oder das Süßspeisenlokal Sweet & Delicious.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Antenne Kärnten.