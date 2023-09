Noch ist etwas Zeit für die Premiere des Villacher Faschings am 6. Jänner, doch die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bei der Gilde bereits auf Hochtouren. "Wir sind mitten in den Proben, auch das Grundgerüst für das Programm steht schon", verrät Gildenkanzler Karl Glanznig. Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern: Es wird auch eine bekannte Rückkehr geben. Publikumsliebling Hans-Jörg Petrik feiert als "Hone" nach eineinhalb Jahren Bühnenabstinenz sein Comeback und soll wieder für zahlreiche Pointen und Lacher sorgen. In der Gilde zeigt man sich "sehr erfreut über die Rückkehr des Faschingsurgesteins."