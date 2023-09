Am Mittwoch wurde eine Frau (57) aus Villach ausgeraubt, die mit einem Rollator unterwegs war. Am Sonntag gab die Polizei bekannt, dass der Tatverdächtige gefasst wurde. Es handelt sich um einen 18-jährigen bosnischen Staatsbürger. Er ist laut Auskunft der Polizei geständig.

Bei einem Einbruchsdiebstahl am Freitag in Villach sei der junge Mann auf frischer Tat ertappt worden, heißt es. Im Zuge der Einvernahme konnte ihm von Ermittlern des Stadtpolizeikommandos Villach auch der Raub am 6. September sowie weitere Einbruchsdiebstähle in Autos in Villach nachgewiesen werden. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Ihm droht ein Prozess.

Opfer umgestoßen

Das Opfer des Raubüberfalles war bei der Tat nicht verletzt worden, heißt es. Die 57-jährige Frau ist damals mit ihrem Rollator und in Begleitung einer Betreuerin auf einem Fuß- und Radweg am südlichen Drauufer im Bereich Untere Fellach unterwegs gewesen. Dabei entriss der Täter den auf dem Rollator mitgeführten Rucksack und versetzte dem Opfer einen Stoß, wodurch die Frau zu Boden stürzte.

Anschließend flüchtete der Mann. Er erbeutete nichts. Denn "der Rucksack, aus dem nichts gestohlen wurde, konnte im Nahbereich aufgefunden werden", berichtet die Polizei.