Das Harley-Treffen am Kärntner Faaker See, das am Samstag mit der Harley-Parade zu Ende ging, ist in diesem Jahr ruhig verlaufen, heißt es in einer Bilanz der Landespolizeidirektion. Die Polizei war während der European Bike Week mit zahlreichen Einsatzkräften in der gesamten Region unterwegs. "Im Zuge flächendeckender Verkehrskontrollen wurden verhältnismäßig wenige Übertretungen festgestellt, was auf ein sehr diszipliniertes Verhalten der Veranstaltungsteilnehmer schließen lässt", hieß es am Samstag in einer Aussendung.

Abgefahrene Reifen

Geschwindigkeitskontrollen wurden ebenso durchgeführt wie solche, die den technischen Zustand der Motorräder betrafen. Diese erfolgten gemeinsam mit dem Prüfzug des Landes Kärnten. Dabei mussten 15 Kennzeichen wegen "schwerer technischer Mängel oder nicht gesetzeskonformer Umbauten" vorläufig abgenommen werden. Beispiele hierfür waren abgefahrene Reifen, mangelnde Funktionsfähigkeit der Bremsen oder nicht zugelassene Auspuffanlagen. 532 Alkoholkontrollen wurden seit 2. September im Zuge des Treffens durchgeführt, dabei mussten fünf Fahrzeuglenker ihren Führerschein abgeben. Bei 14 Verkehrsunfällen gab es 17 großteils leicht Verletzte.

Musikbox und E-Scooter gestohlen

Aus kriminalpolizeilicher Sicht habe es, wie bereits in den vergangenen Jahren, nur wenige Vorfälle gegeben: Am Mittwoch kam es in Faak am See zu zwei Raufereien. Vier Diebstähle aus Zelten wurden angezeigt. Dabei stahlen bisher unbekannte Täter mehrere Hundert Euro Bargeld, eine Musikbox und einen E-Scooter. Bei zwei Diebstählen wurde Bargeld aus Appartements gestohlen. Weiters erstattete am Samstag ein Restaurantbetreiber Anzeige, dass aus seinem unversperrten Fahrzeug im Harley Village ein Rucksack, ein Koffer mit Bargeld, eine Bankomatkassa, ein Laptop, Rechnungen sowie Ausweise gestohlen wurden. Lediglich ein Motorrad wurde heuer als gestohlen gemeldet.

Bei der abschließenden Parade am Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zuschauer leichte Verletzungen erlitt. Ansonsten ging auch diese laut Polizeiangaben ohne nennenswerte Vorfälle über die Bühne.