In der Nacht auf Sonntag führte ein 46-jähriger Mitarbeiter einer Firma in Gailitz, im Bezirk Villach, Arbeiten an einer Produktionsmaschine durch. Dabei spritze ihm eine Flüssigkeit mit etwa 135 Grad Celsius ins Gesicht.

Rettung

Der 46-jährige Kärntner wurde mit Verbrennungen unbestimmten Grades mit dem Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert, heißt es von der Polizei. Die vorgeschriebene Schutzausrüstung wurde vom 46-Jährigen getragen.