Pussycat-Dolls-Frontfrau Nicole Scherzinger vermisst den Wörthersee. Das hat sie auf Instagram gepostet. Die 45-Jährige dürfte vor ein paar Wochen für eine Geburtstagsfeier in Kärnten gewesen sein.

Nicole Scherzinger postet Liebeserklärung an den Wörthersee

Urlaub in Kärnten

Mit einer Österreich-Flagge und dem Emoji einer Meerjungfrau hat Nicole Scherzinger am Donnerstag ein paar Fotos und ein Video von sich im weißen Monokini (einer Kombination aus Bikini und Badeanzug) im Wasser und auf einem Stand-up-Paddle (SUP) gepostet. Kärntnerinnen und Kärntner werden schnell erkennen, dass es sich bei dem Gewässer um den Wörthersee handelt. Über 61.000 Mal wurde der Instagram-Beitrag der 45-jährigen Frontfrau der Band "The Pussycat Dolls" bereits mit "Gefällt mir" markiert.

In ihrer Instram-Story postete Scherzinger dieselben Videos und schreibt dazu, sie würde diese Seen vermissen. Die Fotos dürften bereits vor einigen Wochen entstanden sein. Die amerikanische Sängerin war wohl wieder - wie auch Robbie Williams - bei der Geburtstagsfeier von Gaston Glock. Im Vorjahr hatte die gebürtige Hawaiianerin die Party besucht, 2022 versuchte sie sich sogar im Wakeboarden. Ob auch heuer ihr Verlobter, der ehemalige schottische Rugbyspieler Thom Evans, wieder mit dabei war, ist nicht bekannt.