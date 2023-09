Ab sofort gibt es nämlich speziell Führungen für an Demenz erkrankte Menschen, die so mit barrierefreien und inklusiven Angeboten einen niederschwelligen Zugang zu Bildung und Kultur erhalten.

Mona Waldner ist im Museum der Stadt als Kulturvermittlerin tätig. Sie will Betroffenen, deren Angehörigen und Begleitpersonen, im Rahmen der Spezialführungen einen Raum schaffen, in dem es möglich ist, Emotionen und Erinnerungen zu wecken und Teil an den oft spannenden und berührenden Lebensgeschichten zu nehmen.

Besonders wichtig ist dabei die Auswahl der Objekte. Auch andere Einflussfaktoren wie die Lichtverhältnisse, genügend Platz, um sich auch mit Rollator oder Rollstuhl bewegen zu können, oder auch die Akustik spielen eine große Rolle, wenn es um den "Wohlfühlfaktor" für an Demenz erkrankte Menschen geht.

An den Führungen können sowohl pflegende Angehörige als auch Pflegeeinrichtungen mit ihren Klientinnen und Klienten teilnehmen. Interessierte können sich direkt beim Museum der Stadt Villach melden.„Die neue Museumsführung speziell für Menschen mit Demenz ist

zukunftsweisend. Mit neuen, barrierefreien und inklusiven Angeboten ermöglichen wir Betroffenen einen selbstverständlichen Zugang zu Kultur und Bildung“, betont Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.