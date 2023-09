Seit 1998 reist Erwin Schindler aus Ingolstadt bereits zur Bikerweek an den Faaker See. „Für einen leidenschaftlichen Harley-Fahrer wie mich ist das ein absolutes Muss“, sagt Schindler, der mit seinen Freunden in Ingolstadt auch einen Harley-Club gegründet hat. Auch er will es heuer eher gemütlich angehen und auf die großen Ausfahrten nach Italien oder Slowenien, die er früher unternommen hat, eher verzichten. „Ein paar Runden um den Wörthersee, das reicht mir“, sagt Schindler, der besonders die „tolle Atmosphäre und den Spaß am Harley-Festival“ schätzt.