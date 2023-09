So richtig zugeben will man es in den luxuriösesten Hotels in Velden nicht, so richtig dementieren allerdings auch nicht. Die Gerüchteküche in Kärnten - und speziell an der Westseite des Wörthersees - brodelt. Am Wochenende soll eine Hochzeit mit prominenten Protagonisten und Gästen stattfinden, am Samstag die Trauung, der Junggesellenabschied schon am Freitag.

Das Rätselraten, wer genau sich denn im sonnigen Spätsommer trauen will, ist im vollen Gange. Namen könne man aus Datenschutzgründen nicht nennen, heißt es auf Anfrage. Kurzzeitig war sogar Rede von Mark Mateschitz (31), Sohn des verstorbenen Red-Bull-Mitbegründers Dietrich Mateschitz, und TV-Moderatorin Victoria Swarovski (30).

Das Paar dürfte zwar - Informationen der Kleinen Zeitung zufolge - anreisen. Allerdings kommen die Frischverliebten "nur" als Gäste, nicht als Brautpaar. Gefeiert wird dem Vernehmen nach im Schlosshotel Velden. Wer sich dort das Jawort geben wird, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Man spricht über "Promis aus dem Red-Bull-Umfeld".

Ende August hat Matheschitz eine rund sieben Millionen Euro teure und 41 Meter lange Yacht gechartert, um im Mittelmeer den 30. Geburtstags von Swarovski zu feiern. Erst im Februar war publik geworden, dass sich die Kristall-Erbin von ihrem Ehemann Werner Mürz getrennt hat. Wochenlang wurde daraufhin über einen neuen Mann an ihrer Seite spekuliert. Im Frühjahr zeigte sich Swarovski dann erstmals öffentlich mit dem Red-Bull-Erben.