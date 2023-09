Am Sonntag kam es auf der Gailtalstraße zu einem schweren Verkehrsunfall: Gegen 12.16 Uhr löste sich auf Höhe Hohenthurn beim Pkw eines 41-jährigen Mannes aus dem Bezirk Villach die Anhängerkupplung. In der Folge geriet der Anhänger auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt lenkte ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach sein Auto von Arnoldstein kommend in Richtung Nötsch und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Anhänger.