Die ersten Harley-Fahrer nutzen das schöne Wetter und sind bereits in Kärnten eingetroffen. Leider hat es am Freitag auch schon den ersten Unfall gegeben: Ein Biker aus Deutschland kollidierte aus unbekannter Ursache in Lind ob Velden mit mehreren Bäumen.

Offiziell startet die 25. European Bike Week im Großraum Faaker See erst am Montag (5. September). Es werden tausende Bikerinnen und Biker erwartet. Das Programm im Jubiläumsjahr ist umfangreich. Einige Höhepunkte: Es gibt wieder das Harley-Village rund um das Bauernmarktgelände mit zahlreichen Ausstellern. In der Harley-Village wird auf zwei Bühnen ein vielseitiges Livemusikprogramm stattfinden und die traditionelle Harley-Parade durch die Region am Samstag, 9. September, wird auch ihr Comeback feiern, heißt es seitens der Veranstalter. Auch abseits des Bike-Week-Zentrums in Faak wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Unterhaltung sorgen.

Sperren und Kontrollen

Ab kommenden Dienstag ist laut Polizei mit umfangreichen Straßensperren und Einbahnregelungen im Großraum Faaker See zu rechnen.

Die Polizei ist für das Harley-Treffen bereits gerüstet. Neben der sicherheits- und ordnungspolizeilichen Überwachung werden wieder Schwerpunktaktionen durchgeführt, wird angekündigt. Diese betreffen Alkohol und Suchtmittelmissbrauch, Übertretungen nach dem Kraftfahrgesetz (Helmpflicht z. B.) und die Fahrgeschwindigkeit. Es werden zudem auch technische Kontrollen und Lärmmessungen durchgeführt. "Es wird ausdrücklich angemerkt, dass diese Kontrollen ausschließlich der Sicherheit von Veranstaltungsteilnehmern, Anrainern und Gästen dienen", heißt es seitens der Landespolizeidirektion.

Bestohlene Camper

Da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Diebstählen aus Zelten gekommen ist, kündigt die Polizei auch verstärkte Campingplatz-Kontrollen an. Gleichzeitig wird an alle Camper appelliert, folgende Tipps zu beherzigen: Keine Wertsachen im Zelt oder Wohnwagen zurücklassen. Die Geldbörse während des Schlafens am Körper oder im Schlafsack verwahren. Jacken und Taschen niemals unbeaufsichtigt lassen. Zusätzlich rät die Polizei allen Bikerinnen und Bikern eindringlich, ihre Motorräder sorgfältig gegen Diebstahl zu sichern.

Verdächtige Wahrnehmungen sollten sofort der Polizei (Polizeiinspektion Faak am See, Tel.: 059133-2254, bzw. Notrufnummer 133 und 112) gemeldet werden.