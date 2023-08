In Villach stinkt etwas zum Himmel - und die Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, was es ist. Denn die erste Erklärung der Stadt, dass der beißende Geruch, der sich am Wochenende über weite Teile des Stadtgebiets erstreckt hat, mit ausgefahrener Gülle in St. Agathen zu tun hat, wollten zahlreiche Leser nicht glauben. "Das riecht anders und vor allem riecht es fast im gesamten Stadtgebiet", waren sie überzeugt.