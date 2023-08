Nahe Faaker See

Suchaktion nach Schwammerlsucher (85) war erfolgreich

Mitglieder verschiedenster Organisationen nahmen Samstagabend an der Suche in Drobollach teil. Der Crew des Polizeihubschraubers gelang es, den Vermissten zu orten. Er wurde in das LKH Villach eingeliefert.