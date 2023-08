Bei vie­len An­rai­nern des Faa­ker Sees sind die Er­in­ne­run­gen an das erste Har­ley-Tref­fen im Jahr 1998 noch sehr prä­sent. 15.000 Biker waren damals ge­kom­men, um ihre ge­mein­sa­me Lei­den­schaft zu fei­ern. In einem Zelt, mit einer Bühne, meh­re­ren Händ­lern und John Bon Jovi als Liveact. In Fin­ken­stein war dies der Auf­takt für das in­zwi­schen größ­te Mo­tor­ra­devent Eu­ro­pas mit einer Mil­lio­nen­wert­schöp­fung für Ho­te­liers, Cam­ping­platz­be­trei­ber und die Gas­tro­no­mie.