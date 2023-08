Ein 23-jähriger Mann aus Villach fuhr am Freitag um 16.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Industriestraße in Richtung Landskron. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, das Heck brach aus und er stürzte. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass sich an der Unfallstelle eine frische Ölspur befand, welche offensichtlich zum Unfall führte.

Ein Verursacher konnte nicht ausgeforscht werden. Der Mann erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Die Ölspur wurde durch Kräfte der Feuerwehr beseitigt.