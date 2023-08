Zwei Radfahrer, ein Villacher (38) und ein Franzose (23) fuhren Donnerstagfrüh in der Villacher Nikolaigasse in Richtung Osten. Der Franzose wollte den Kärntner gerade überholen, als dieser nach links in die Brauhausgasse abbiegen wollte und seinen linken Arm ausstreckte, um ein Handzeichen zu geben. Dadurch schlug er allerdings dem 23-Jährigen mit der Hand ins Gesicht.

Plötzlich verloren beide Radfahrer die Balance und stürzten. Sie wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert.