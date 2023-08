Gerade erst im Juli hat er seinen Abschluss an der Schauspielschule Kraus in Wien gemacht und schon spielt er seine erste Hauptrolle in seiner Kärntner Heimat – in Jon Fosses Erfolgsstück "Der Name". Die Rede ist von Gabriel Walther aus Villach, der in seiner Jugend eigentlich Rockstar werden wollte und nun als Schauspieler auf den Bühnen steht: "In meiner Jugend habe ich zusammen mit meinen Freunden viel Musik gemacht, wir haben sogar eine Punkband gegründet." Neben seiner musikalischen Freizeitgestaltung, die ein Hobby blieb, nahm er aber auch schon in seiner Schulzeit am Gymnasium St. Martin am Schauspielunterricht teil.