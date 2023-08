Jener Grazer (34), der am Samstagabend in Velden im Wörthersee von einer Motorboot-Schraube erfasst wurde, ist außer Lebensgefahr. Das bestätigt das Klinikum Klagenfurt, wo er am Samstagabend bei einem sechsstündigen Eingriff notoperiert und dann in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. Montagnachmittag konnte er auf die Normalstation verlegt werden, die Handverletzungen des Steirers sind jedoch schwerwiegend.