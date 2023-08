Der viele Regen in und um Villach hat den Schwammerlsuchenden in dieser Saison, die noch bis 30. September andauert, ordentlich in die Arme gespielt. Die kleinen Pilze schießen aus der Erde und man könnte an den richtigen Stellen in den Wäldern etliche Kilogramm sammeln. "In den Sozialen Medien gibt es auch zig Anbieter, die geklaubte Schwammerl verkaufen", erklärt Udo Skumauz von der Kärntner Bergwacht, die die Einhaltung der Schwammerl-Regeln kontrolliert. Auf Facebook reicht es, im Suchverlauf "Eierschwammerl" einzutippen und schon bekommt man unzählige Angebote.