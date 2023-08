In den ehemaligen Räumlichkeiten der „Seefischerei“ wird ab sofort im gellius Bistro „frisch gefangen und wild zubereitet", sagt Brigitte Gell, die mit ihrem Restaurant gellius im Römerbad in Bad Kleinkirchheim seit 2019 erfolgreich ist. Das Gastro-Gen bekam sie möglicherweise schon von ihrem Vater Heinz Gell in die Wiege gelegt. Der bekannte Koch führte bis 2012 das Gasthaus Drage, welches sich ebenfalls in Bad Kleinkirchheim befand. Gell selbst war vor der Selbstständigkeit bereits rund 20 Jahre lang als Food and Beverage Managerin in Österreich und Europa erfolgreich.