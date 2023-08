Wir können froh sein, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“, fasst Harald Lauritsch den bisherigen Badesommer zusammen. Sein Seecamping am Ossiacher See war immer sehr beliebt, weil auch Hunde erlaubt sind. "Aber heuer war es einfach nur 'zach'. Wenn die Leute jetzt schon mit Jacke am See sitzen, hat ja niemand mehr Lust, ins Wasser zu gehen." Zudem ist der Wasserstand drastisch gestiegen, Lauritsch befürchtet einen weiteren Anstieg: "Zusätzliche 10 Zentimeter, wenn das Wasser von den Bergen kommt."