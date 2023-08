In Villach ist es am Freitag in einer Wohnung zu einem Streit zwischen einer 35-jährigen Frau und ihrem 40-jährigen Lebensgefährten gekommen. Dabei dürfte der Mann - nach derzeitigem Ermittlungsstand - mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen haben. Der Tatverdächtige hat die Wohnung danach fluchtartig verlassen. Eine Nachbarin verständigte gegen 10 Uhr die Polizei.

Wenige Minuten nach dieser Anzeige sprang ein Mann am Bahnhof Villach Warmbad vor einen Zug, wobei er tödliche Verletzungen erlitt. Aufgrund der vorhandenen Spurenlage ist derzeit davon auszugehen, dass es sich bei dem Mann um den Tatverdächtigen handelt. "Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Wohnung war", sagt Polizeisprecherin Lisa Sandrieser. Der mutmaßliche Täter ist polizeilich davor nie in Erscheinung getreten. Ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung oder dergleichen gab es nicht. Das Motiv ist aktuell noch völlig unklar und Teil der Ermittlungen des Landeskriminalamtes.

Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo sie derzeit intensivmedizinisch betreut wird. Ein Rettungsflug war aufgrund der Witterung nicht möglich.