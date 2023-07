Ein Niederösterreicher (37) war am Sonntag gegen 19.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Köstenberger Straße in Richtung Velden unterwegs. In einer Linkskurve kam es zur Kollision mit einem 34-jährigen Motorradfahrer aus Villach. Der Motorradfahrer war von seiner Fahrbahn abgekommen und somit auf die Fahrbahn des Pkw-Lenkers geraten. Durch den Zusammenprall kam der Motorradfahrer zu Sturz. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Der Villacher und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Motorradfahrer wurde am Unfallort erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Hubschrauber "C11" ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Der Motorradfahrer verweigerte den Alkotest.