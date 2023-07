Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach fuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr mit seinem Pkw in Velden auf der Rosentalerstraße vom Ortsgebiet kommend in Richtung Selpritsch, während eine Frau (41) aus St. Pölten mit ihrem Sohn einen Schutzweg überqueren wollte.

Aus bisher unbekannter Ursache hielt der Lenker nicht an und es kam zur frontalen Kollision mit der 41-Jährigen. Die Niederösterreicherin wurde auf die Motorhaube geschleudert. Ob es auch zu einem Kontakt mit dem zehnjährigen Sohn kam, ist nicht derzeit noch nicht bekannt. Die Frau begab sich ins LKH Villach zur ärztlichen Behandlung.

Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.