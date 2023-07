Die Verkehrsexperten hatten es angekündigt: Am stärksten Reisewochenende staut es sich bereits Samstagvormittag am Weg in den Süden.

Die Niederlande haben Ferien und seit Freitag auch die deutschen Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland – daher rollt die Blechlawine seit den frühen Morgenstunden durch Kärnten. Auf der A11, Karawankenautobahn, staut es sich vor dem Karawankentunnel in Richtung Slowenien. Der Zeitverlust beträgt aktuell laut Antenne Kärnten rund eineinhalb Stunden. Ausweichen ist über den Wurzen – oder Loiblpass oder großräumig über die A2, Südautobahn, und Italien möglich. In Richtung Italien kommt der Verkehr beim Knoten Villach im Baustellenbereich ins Stocken, auch da sollte man ein paar Minuten mehr Zeit einplanen. Außerdem wird vorm Oswaldibergtunnel zwischen Villach/Ossiacher See und Villach/West der Verkehr nur blockweise abgefertigt. Der Zeitverlust beträgt aktuell rund 30 Minuten. Viele Reisende weichen über das Villacher Stadtgebiet aus. Deshalb gibt es auch hier Stau.

Rückreisewelle

Am Nachmittag ist mit der ersten Rückreisewelle zu rechnen, auch da erweist sich der Karawanentunnel stets als Nadelöhr. Aktuell dauert es eine halbe Stunde länger.