Freitagabend gegen 21.30 Uhr kam es in einem Lokal in Villach-Seebach-Wasenhofen zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Kurz nach dem Eintreffen der verständigten Polizeistreife versetzte ein 37-jähriger Mann aus Villach einem 50-jährigen Mann aus Villach einen Stoß, sodass dieser nach hinten vom Barhocker fiel, mit dem Kopf am Asphalt aufschlug und dabei eine stark blutende Wunde erlitt.

Er musste nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden. Der 37-jährige, alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen. Als Grund für die Rauferei gab er an, vom 50-Jährigen zuvor provoziert worden zu sein.